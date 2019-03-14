Экономика

17:57 14.03.2019

Торги по проектированию веломаршрута Соломенка-Центр пройдут в ближайшее время – "Киевавтодор"

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Торги по проектированию веломаршрута Соломенка-Центр пройдут в ближайшее время – "Киевавтодор"

В Киеве среди приоритетных направлений развития велоинфраструктуры определен, в частности, маршрут "Соломенка – Центр", сообщает официальный портал Киева.

Как отметил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, в ближайшее время будут проведены торги на проектирование этого маршрута.

Также вскоре будут проведены торги по строительству велодорожки на Набережном шоссе на участке от Пешеходного моста до моста Патона (соответствующий маршрут соединит пешеходный Подол, Почтовую площадь, мост на Труханов остров, мост Метро и мост Патона).

"Киевавтодор" также продолжает работать над экспериментом по совмещению велополос с полосами общественного транспорта.

Теги: #торги #веломаршрут #густелев #киевавтодор
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