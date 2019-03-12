Экономика

13:58 12.03.2019

Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

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Владелец ТАСкомбанка Тигипко ушел с поста главы правления финучреждения

Глава правления и основной акционер ТАСкомбанка (Киев) Сергей Тигипко спустя 10 месяцев после назначения покинул свой пост по собственному желанию, сообщило финучреждение в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение утвердил набсовет банка 11 марта 2019 года.

Новым главой правления назначен Андрей Комарист.

В сообщении также указывается, что ранее А.Комарист занимал должности директора по развитию продуктов розничного бизнеса ТАСкомбанка, руководителя аппарата главы правления ТАСкомбанка. Кроме того, он занимал руководящие посты в Цеснабанке (Казахстан), украинском ПриватБанке и Москомприватбанке (РФ).

Как сообщалось, в марте 2018 года набсовет ТАСкомбанка назначил председателем правления финучреждения С.Тигипко вместо Екатерины Мелеш, которая была уволена с должности по требованию НБУ из-за нарушения банком законодательства в сфере финансового мониторинга.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года основным владельцем ТАСкомбанка являлся С.Тигипко, которому принадлежало 99,93066% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 февраля 2019 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 15-е место (18,09 млрд грн) среди 77 действующих банков.

Теги: #тигипко #таскомбанк
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