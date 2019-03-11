Слушания по делу "Укрнафты" в Стокгольмском арбитраже запланированы на апрель – Минюст

Устные слушания по иску миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) к Украине в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма запланированы в апреле 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минюсте.

"В этом деле стороны уже завершили обмен основными письменными представлениями. В апреле этого года запланировано проведение трехнедельного слушания, за которым будет следовать обмен письменными представлениями по результатам слушаний", – говорится в ответе на запрос агентства.

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Согласно ему, график и количество раундов (один или два) этих представлений еще не определены. С учетом этого и большого объема этого дела, решение трибунала вряд ли стоит ожидать ранее второго квартала 2020 года, считают в Минюсте Украины.

"Министерство вместе с мощной командой привлеченных международных юридических советников принимает надлежащие меры для защиты интересов государства. Государство имеет серьезную правовую позицию", – подчеркнули в министерстве.