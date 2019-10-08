Слушания по апелляции "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража 2017-18гг. начнутся 9 октября

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 9 октября начнет слушания по решениям Стокгольмского арбитража, который в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по искам между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" на поставку и транзит газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"День юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против "Газпрома"…. Слушания начинаются завтра", - написал он на своей странице в Facebook.

"Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати". Из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около $80 млрд. Неудивительно, что они хотят его обжаловать", - добавил Витренко.

По его словам, решение апелляционного суда ожидается через несколько месяцев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" подал апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

Не дожидаясь решения апелляции "Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.