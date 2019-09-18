Обновленная модель анбандлинга сохраняет за "Нафтогазом" возможность защиты интересов Украины в Стокгольме

Обновленная модель отделения от НАК "Нафтогаз Украины" деятельности по транспортировке природного газа сохраняет за компанией возможность защиты интересов Украины в Стокгольмском арбитраже, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Предложенная модель отделения обеспечит предпосылки для создания прозрачной и эффективной структуры оператора ГТС, внедрения европейских стандартов работы, обеспечения реальной независимости оператора ГТС, сертифицированного в соответствии с требованиями европейского законодательства. При этом возможность защиты интересов Украины в Стокгольмском арбитраже будет сохранена", – написал он на своей странице в Facebook.