"Газпром" отказывается от признания решений стокгольмского арбитража и нового газового законодательства

"Газпром" пока отказывается от признания решений Стокгольмского арбитража и нового газового законодательства Украины, на основе которого предлагается подписать новое транзитное соглашение, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Российская сторона даже не рассматривает то, что у нас теперь абсолютно другое законодательство, другие правила, другие законы, которые отображают европейское законодательство и то, что мы должны перейти от "договорняков" к реальным контрактам, которые будут основаны на европейских правилах. Этого ни российская сторона, ни тем более "Газпром" рассматривать минимум на этом этапе не хотят", - сказал он журналистам по итогам трехсторонней встречи, прошедшей в Брюсселе в понедельник.