Экономика

18:07 28.02.2019

Brent продолжает дешеветь, WTI перешла к росту

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Brent продолжает дешеветь, WTI перешла к росту

Brent продолжает дешеветь на торгах в четверг, WTI перешла к росту.

Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, усилившие опасения, что спрос на нефть в мире может ослабнуть, а также рост геополитической напряженности.

В то же время, сигналы снижения запасов в США и уменьшения импорта нефти Штатами, при сохраняющейся приверженности Саудовской Аравии сокращению добычи, поддерживают цены на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 кв опустилась на $0,28 (0,42%) - до $66,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,25 (0,44%) - до $57,19 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Тем временем, переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое завершились досрочно, без достижения соглашения. Это было воспринято трейдерами, как усиление геополитических рисков, что негативно сказалось на фондовых и других рынках, пишет MarketWatch.

"Ослабление фондовых рынков после провала переговоров США и КНДР оказывает давление на стоимость нефти в четверг", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank Оле Хансен.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,65 млн баррелей. При этом страна сократила импорт нефти до минимального уровня с 1996 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на этой неделе дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

Теги: #цены #нефть
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