Экономика

10:53 27.02.2019

Счета Swedbank в Литве могли использоваться для отправки средств Януковичу

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Счета Swedbank в Литве могли использоваться для отправки средств Януковичу

Часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank, сообщил в среду портал новостей 15min.lt.

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 год.

Сообщается, что подозрительные платежи связаны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за вызывающую множество сомнений публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет EUR3,7 млн, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

Swedbank утверждает, что нанята внешняя компания, которая проанализирует информацию, представленную шведской новостной телепрограммой Uppdrag granskning.

Теги: #swedbank #литва #янукович
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