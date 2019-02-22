Экономика

12:11 22.02.2019

Наполнение платформы суточного балансирования газа все еще является проблемным – Коболев

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Наполнение платформы суточного балансирования газа все еще является проблемным – Коболев

Наполнение облгазами информационной платформы суточного балансирования за неделю до запуска (с 1 марта) новой системы остается проблематичным, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

"С наполнением информационной платформы до сих пор большие проблемы – облгазы не вносят всю необходимую информацию. Средневзвешенный показатель внесения, по состоянию на 6 февраля, составляет 84%", – написал он.

Глава НАК уточнил, что часть операторов газораспределительных систем (ГРС) вносила данные не в полном объеме, еще часть – не вносила информацию вовсе.

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"Это создает большие риски для запуска суточного балансирования. Очень беспокоит и то, что НКРЭКУ до сих пор не наказала облгазы за действия, которые привели к срыву перехода на новую систему (суточного балансирования – ИФ) в конце 2018", – написал он.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что НКРЭКУ так и не внесла изменения в Кодекс газотранспортной системы (ГТС) по части несанкционированного отбора газа. Кроме того, он напомнил, что установленные регулятором временные тарифы "Укртрансгаза" (УТГ) на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода, по итогу года могут привести к убыткам УТГ в 22 млрд грн.

Как сообщалось, НКРЭКУ в конце ноября 2018 года в третий раз перенесла дату запуска суточного балансирования газа – с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято из-за неготовности операторов ГРС работать с платформой суточного балансирования в полноценном режиме. В частности, по данным УТГ, операторы ГРС ненадлежащим образом наполняли информационную платформу базами ЕІС-кодов, а также игнорировали участие в тестировании платформы. До этого переход откладывали сначала с 1 августа на 1 октября, а затем – на 1 декабря 2018 года.

Ранее также сообщалось, что "Укртрансгаз" летом 2018 года инициировал в Окружном административном суде Киева иск к НКРЭКУ об отмене постановления регулятора от 27 декабря 2017 года №1437 (о внедрении суточного балансирования и внесении изменений в Кодекс ГТС). В нем оператор ГТС пытается оспорить положение относительно практики "декриминализации кражи природного газа", а также доступа к мощностям на внутренних точках выхода из ГТС.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

Теги: #коболев
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