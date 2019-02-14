Украина снижает потребление газа ежегодно, отмечает Порошенко

Украина ежегодно снижает объемы потребления природного газа, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Знаете, сколько Украина использовала газа в 2017 году? 14 млрд куб м… Знаете, сколько Украина использовала газа в 2018 году? 10,5 млрд куб м. И это наш решительный шаг к повышению энергоэффективности и обеспечению энергонезависимости государства", - сказал П.Порошенко на торжествах по случаю 85-летия АО "Турбоатом" в четверг в Харькове.

Президент также отметил, что планомерное вытеснение украинских предприятий с российского рынка началось не в 2014 году, а еще с 2009 года. П.Порошенко напомнил, что именно тогда были заключены соглашения, согласно которым Украина платила завышенную цену за потребляемый газ и взяла на себя обязательства покупать в РФ ежегодно 52 млрд куб м газа вне зависимости от объемов потребления.