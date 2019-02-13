Европейские индексы выросли на оптимизме в отношении переговоров США и КНР

Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в среду на оптимизме относительно американо-китайских торговых переговоров.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:20 кв увеличился по итогам третьей сессии подряд - на 0,6% и составлял 364,97 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,4%, французский CAC 40 - также на 0,4%, британский FTSE 100 подскочил на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 0,9%.

Испанский IBEX 35 завершил торги в слабом минусе, поскольку парламент страны отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством во главе с премьер-министром Педро Санчесом. Это повышает вероятность того, что испанский премьер объявит о проведении досрочных всеобщих выборов.

Европейские фондовые рынки позитивно восприняли слова президента США Дональда Трампа о возможности перенести крайний срок для достижения соглашения с Китаем.

Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть срок для заключения торгового соглашения с Китаем. "Если мы будем близки к сделке, я могу сам позволить ей немного сместиться во времени, - заявил Д.Трамп. - С Китаем все идет хорошо. Китай очень хочет сделки".

В последнее время американский президент неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории.

Статданные, обнародованные в среду, указали на ослабление инфляции в Великобритании. Потребительские цены в стране в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, самыми низкими темпами с января 2017 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,1% в декабре и впервые за два года была ниже целевого уровня Банка Англии (около 2% годовых), свидетельствуют официальные статданные.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Великобритании снизились на 0,8% после повышения на 0,2% в декабре. Аналитики в среднем ожидали роста на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,7% по сравнению с декабрем.

Статистическое управление Евросоюза в среду опубликовало данные о динамике промышленного производства в еврозоне за декабрь. Объем промпроизводства снизился на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 4,2% в годовом выражении, падение превзошло ожидания экспертов.

Стоимость ценных бумаг Electricite de France SA (EDF) выросла на 1,8%. Правительство Франции, владеющее 84% акций EDF, рассматривает возможность выкупа акций компании у миноритарных акционеров, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, EDF может быть полностью национализирована с возможностью выделения в самостоятельные подразделения ее операций в сфере возобновляемых источников энергии. Национализация, как ожидается, позволит EDF выжить в условиях реализации французскими властями программы снижения зависимости страны от атомной энергетики.

Акции Heineken подорожали по итогам торгов на 6%. Пивоваренная компания увеличила в 2018 году консолидированные продажи пива на 4,2% (до 233,8 млн гектолитров), при этом рост наблюдался во всех регионах. Объем продаж бренда Heineken вырос на 7,7%, это лучший показатель за десятилетие. Кроме того, инвесторы сочли позитивным прогноз компании, который предполагает рост операционной прибыли в 2019 году на 4-6% в органическом выражении.

Бумаги крупнейших мировых производителей металлов выросли, в том числе Rio Tinto - на 1,4%, BHP - на 2,4%, Anglo American - на 2%.

BHP сообщила о том, что утвердила инвестиции на сумму $952 млн в нефтегазовые проекты в Мексиканском заливе. В частности, ввод в строй проекта Atlantis Phase 3 увеличит добычу компании на 38 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Цена акций BP выросла на 1,1%. Британской компании принадлежит 56% Atlantis Phase 3, BHP - остальные 44%.

Капитализация голландского производителя красок и лаков Akzo Nobel поднялась на 3,3% на фоне хорошей квартальной отчетности. Кроме того, компания объявила о запуске программы выкупа собственных акций на сумму до 2,5 млрд евро.

В то же время котировки бумаг ABN Amro рухнули на 7,7%. Голландский банк в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 42%, хуже прогноза аналитиков. Помимо этого он отказался от намерения повысить размер дивидендов.

Акции Daimler AG выросли в цене 1,6% по итогам торгов в среду. Автопроизводитель объявил, что Харальд Вильхельм, занимающий в настоящее время пост финдиректора Airbus, станет членом совета управляющих Daimler с 1 апреля, а после собрания акционеров, которое состоится 22 мая, займет пост CFO. Х.Вильхельм покинет Airbus 10 апреля.

Бумаги Renault подорожали по итогам торгов на 0,1%. Французский автопроизводитель сообщил, что не станет выплачивать своему бывшему главе Карлосу Гону, находящемуся под следствием в Японии, "золотой парашют" в размере 11 млн евро.