Экономика

09:32 30.01.2019

Volkswagen сохранил статус крупнейшего производителя автомобилей в мире в 2018г

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Volkswagen сохранил статус крупнейшего производителя автомобилей в мире в 2018г

 Германская автомобильная группа Volkswagen AG стала крупнейшим в мире производителем автомобилей по итогам 2018 года. Компания удерживает первое место третий год подряд.

Ранее в январе Volkswagen сообщила о повышении продаж до 10,8 млн машин. Помимо одноименного бренда, германскому автоконцерну принадлежат марки легковых автомобилей Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Skoda, мотоциклы Ducati, грузовики MAN, Scania и Volkswagen Commercial.

В среду японская Toyota отчиталась о росте продаж на 2% в прошлом году, до 10,6 млн автомобилей. Показатель также учитывает продажи брендов Daihatsu и Hino.

Другой японский автопроизводитель, Nissan Motor Co., в 2018 году реализовал 5,65 млн машин.

Производители автомобилей неоднократно выражали опасения по поводу своих показателей в 2019 году, в числе негативных факторов называя торговый конфликт между США и Китаем и повсеместное введение более строгих экологических стандартов. Новые стандарты подталкивают компании к увеличению продаж электромобилей и гибридных автомобилей, которые имеют менее высокую рентабельность.

Теги: #автопром #volkswagen
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