Tesla отзывает в Китае 14,1 тыс. автомобилей с дефектными подушками безопасности

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает с китайского рынка 14,123 тыс. машин из-за потенциальных неисправностей в подушках безопасности, сообщило Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания, которая начнется 10 апреля, затрагивает импортные автомобили модели S, произведенные в период с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года.

По информации управления, в подушках безопасности переднего пассажирского сиденья, выпущенных японским производителем Takata, установлены дефектные нагнетательные насосы, в случае разрыва которых пассажиры могут получить телесные повреждения.

Tesla проведет замену неисправных подушек безопасности бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".