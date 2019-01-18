Украине выгоден экспорт электроэнергии – Насалик

Украине выгодна деятельность по экспорту электроэнергии, который с 2016 года ежегодно растет на 15-25%.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По его словам, э/э экспортируется по цене, которая сложилась на внутреннем оптовом рынке, и включает в себя не только дотационные сертификаты (недоплаты населения из-за установленных ниже себестоимости тарифов), но и инвестиционную составляющую всех украинских энергокомпаний.

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"То есть, экспортируя э/э, мы за счет внешнего потребителя решаем внутренние проблемы", - пояснил министр.

Как сообщалось, Украина в 2018 году экспортировала электроэнергию на сумму $331,942 млн, что на 41% больше, чем годом ранее.