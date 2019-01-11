Экономика

11:30 11.01.2019

Грузовой терминал аэропорта "Борисполь" работает в штатном режиме, "Укрпошта" обещает наладить доставку международной почты до конца января

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Грузовой терминал аэропорта "Борисполь" работает в штатном режиме, "Укрпошта" обещает наладить доставку международной почты до конца января

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) возобновил полноценную работу грузового терминала, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе аэропорта.

В свою очередь "Укрпошта" заявила, что в настоящее время в аэропорту обрабатывается почта, принятая ранее, но не отгруженная из-за ограниченных возможностей аэропорта на загрузку.

"Укрпошта" планирует вернуться к стандартным срокам доставки уже до конца января", - подчеркнули в компании.

Вся импортная почта, которая в период с 24 декабря 2018 до 4 января 2019 года не принималась аэропортом, прибывает в Киев и передается на обработку.

Для ускорения стабилизации ситуации "Укрпошта" договорилась со всеми партнерскими авиалиниями об увеличении ежедневной квоты вывоза почты на каждом рейсе дополнительно до 30% от плановой нормы, вывела дополнительный персонал на все рабочие смены и задействовала технологию обработки грузов и почты с привлечением частных сертифицированных хендлинговых компаний для обслуживания выделенных рейсов на импорт и экспорт.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в связи с большим сезонным объемом авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал с 24 декабря 2018 годам до 4 января 2019 года.

Теги: #укрпошта #аэропорт_борисполь
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