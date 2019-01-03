Экономика

16:50 03.01.2019

Бюджетные учреждения и потребители с мощностью до 150 кВт имеют право получать универсальную услугу по поставке э/э до конца 2020г – разъяснение НКРЭКУ

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Бюджетные учреждения и потребители с мощностью до 150 кВт имеют право получать универсальную услугу по поставке э/э до конца 2020г – разъяснение НКРЭКУ

Право на получение универсальной услуги на поставку электроэнергии с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года (в течение двух лет) имеют, помимо бытовых и малых небытовых потребителей, также бюджетные учреждения и потребители с присоединенной мощностью электроустановок до 150 кВт (для каждой площадки, оборудованной прибором учета).

Об этом напоминает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в разъяснении, опубликованном на сайте регулятора.

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Соответственно на указанные категории потребителей в течение двух лет распространяются все права и обязанности относительно получения универсальных услуг, предусмотренных законом "О рынке электроэнергии". При этом поставщик универсальных услуг (ПУУ) не может отказать таким потребителям в заключении договора, подчеркивает НКРЭКУ. Для его заключения достаточно либо подписанного заявления-присоединения, либо оплаты счета, либо факта потребления э/э.

Вместе с тем Комиссия отмечает, что перед заключением договора на поставку э/э, потребитель должен выбрать соответствующее коммерческое предложение и указать его в заявлении-присоединении к условиям договору.

Указанные потребители (бюджетники и площадки до 150 кВт) также присоединяются к публичному договору на распределение э/э - при наличии действующего паспорта точки распределения. В таком случае оператор системы распределения (ОРС) не имеет права отказать в предоставлении своих услуг. При этом стороны могут по взаимному согласию оформлять в установленном порядке дополнения, в которых согласуются организационные и технические особенности распределения э/э.

Как сообщалось, Правила розничного рынка э/э утверждены постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года.

Теги: #бюджетники #электроэнергия #нкрэку
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