Экономика

15:02 03.01.2019

"ДТЭК Киевские электросети" осенью 2019г завершат первый этап нового энергомоста для центра Киева

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"ДТЭК Киевские электросети" осенью 2019г завершат первый этап нового энергомоста для центра Киева

"ДТЭК Киевские электросети" в сентябре 2019 года планирует завершить первый этап строительства мощного энергомоста для центра столицы.

Как сообщила пресс-служба компании, строительство высоковольтной кабельной линии для Печерского и Голосеевского районов Киева началось в ноябре 2018 года. Ее длина – 6,72 км (от подстанции (ПС) "Новокиевская" в пгт.Хотов до ПС "Одесса" на жилмассиве Теремки), ориентировочная стоимость – 315 млн грн. Завершение первого этапа проекта создаст условия для подключения девяти крупных жилых комплексов более чем на 5 тыс. квартир.

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"ДТЭК Киевские электросети" ноябре 2018 года также начали первый этап реконструкции ключевого энергоузла Дарницкого моста – ПС "Позняки". Была смонтирована и запущена комплектная распределительная элегазовая установка (КРЭУ) 110 кВ, построены и запитаны две кабельные линии по направлению ПС "Харьковская". Общая стоимость всего проекта – 130 млн грн.

На 2019 год запланирован запуск в столице пилотного проекта "мобильные бригады" – автоматизированных систем удаленного контроля работы технических бригад.

Как сообщалось, операционный холдинг "ДТЭК Сети", созданный ДТЭК в соответствие с требованиями закона "О рынке электроэнергии" и отвечающий за распределение и поставку электроэнергии, в течение двух ближайших лет намерен сосредоточиться на инвестициях в Smart Grid ("умные счетчики", автоматизированная система диспетчерского технологического управления инфраструктурой, использование дронов в обследовании ЛЭП.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Теги: #энергомост #строительство #дтэк
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