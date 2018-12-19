"Порше Украина" уменьшила цены на Volkswagen и Audi после снижения акцизов ориентировочно на 2-14,5%

ООО "Порше Украина", официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi и SEAT, в связи с законодательными изменениями относительно снижения ставок акцизного налога на автомобили снизило цены на новые Volkswagen и Audi.

"Компании удалось пересмотреть ценообразование как на автомобили, доступные под заказ, так и на автомобили, уже находящиеся на территории Украины", - сообщается в пресс-релизе компании.

Наиболее существенное снижение цен касается автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями объемом свыше 2500 куб. см, поэтому, в частности, разница цен на новые автомобили Volkswagen Touareg с двигателями 3.0 V6 TDI и 3.0 V6 TFSI может составлять до 288,495 тыс. грн (в зависимости от типа двигателя), или, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, до 14,4% от стоимости автомобиля в базовой комплектации.

"Цены на новые автомобили снижены в соответствии с законодательными изменениями в зависимости от объема и типа двигателей. Для примера расчета изменения цен в процентах мы брали за основу автомобили с определенным типом и объемом двигателя в базовой комплектации", – добавили в компании.

Стоимость автомобилей Audi с дизельными двигателями 3.0 TDI (A8, Q7, Q8) уменьшилась на сумму до 291,948 тыс. грн (до 14,5% от стоимости в базовой комплектации).

"Очень привлекательной стала цена на Audi SQ7 с двигателем 4.0 TDI: она снижена на сумму до 389,255 тыс. грн", - сообщает компания, уточняя, что для базовой комплектации снижение составило до 12,5%.

Кроме тог, снижены цены на автомобили Audi с двигателем объемом 3.0 TFSI на всех моделях (S5, A7, A8, SQ5, Q8, Q7) на сумму до 32,34 тыс. гр, а цена на Audi A4 и A5 сократилась на сумму от 20,575 до 23,68 тыс. грн (приблизительно на 2%)

Автомобили Volkswagen Passat в зависимости от типа и объема двигателя стали дешевле на сумму от 17,224 тыс. грн до 21,641 тыс. грн (или до 2,5% от стоимости в базовой комплектации), а модель Polo Sedan теперь стоит на 14,612 тыс. грн меньше. Цена на Audi A4 и A5 снизилась на сумму от 20,575 тыс. до 23,68 тыс. грн (до 2,7% меньше).

Импортер также объявил о специальном предложении на ограниченное количество автомобилей Volkswagen Touareg со склада: до конца 2018 года ценовое преимущество будет составлять до 543,367 тыс. грн (снижение до 20%).

Как сообщалось, с конца ноября 2018 года в Украине снижен акцизный налог с автомобилей (новых и подержанных) и усилен контроль над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах.

Базовые ставки акцизного налога составляют EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для авто с дизелем до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 - для авто на более мощных двигателях. При этом размер акциза равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

С учетом этой формулы наиболее существенное снижение ставок акциза касается новых атво с бензиновыми и дизельными двигателями с объемами соответственно свыше 3000 куб.см и 3500 куб. см.