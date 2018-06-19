Экономика

14:53 19.06.2018

Брам Шот назначен временным главой совета директоров Audi

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Брам Шот назначен временным главой совета директоров Audi

Глава отдела продаж и маркетинга концерна Audi AG Брам Шот назначен временно исполняющим обязанности главы совета директоров компании вместо Руперта Штадлера, задержанного накануне по делу о фальсификации данных о вредных выбросах дизельных двигателей.

Р.Штадлер временно отстранен от должности по собственной просьбе, говорится в пресс-релизе Audi.

Б.Шот, 56-летний гражданин Нидерландов, перешел на работу в Audi в 2011 году из конкурирующей компании Daimler. Он стал членом совета директоров в прошлом году.

На прошлой неделе прокуратура предъявила Audi обвинения в связи с "дизельгейтом" и провела обыски в домах Р.Штадлера и одного из членов совета директоров концерна, а также в штаб-квартире компании. Audi является фигурантом всех трех уголовных дел, которые ведутся в Германии в связи с нарушениями Volkswagen, о которых стало известно в 2015 году.

Акции Audi подорожали на 0,5% на торгах во Франкфурте во вторник, цена бумаг Volkswagen уменьшилась на 3%.

Теги: #audi
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