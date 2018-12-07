Инвестиции в восстановление аэропорта в Белой Церкви составят от EUR59 млн

Команда поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины проинформировала о результатах предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту восстановления взлетно-посадочной полосы (ВПП) и постройки терминала аэропорта Белой Церкви с оценочной стоимостью инвестиций в EUR59 млн.

"Уже инициировано получение аэропортом "Белая Церковь" статуса международного, которое ожидается в следующем году. Мининфраструктуры Украины обеспечивает всестороннюю поддержку и содействие реализации потенциала аэродрома Белой Церкви, что предусмотрено разработанной Авиационной стратегией Украины до 2030 года", - цитируется на сайте Мининфраструктуры советник профильного министра Александра Клитина.

В сообщении также указано, что команда поддержки реформ уже провела переговоры о развитии аэропорта по результатам ТЭО с компаниями Finpoint, Millenium Capital, Capital Times и руководством аэропорта.

ТЭО для аэропорта Белой Церкви разработано независимыми международными консультантами по программе технической помощи Европейской комиссии для Украины. Согласно оценке экспертов проекта ASSIST, общая стоимость первоочередных инвестиций восстановления взлетно-посадочной полосы и строительства терминала составит около EUR 59 млн. Модернизация Белоцерковского авиационного комплекса является пилотным проектом данной программы.

Согласно выводам AASSIST аэропорт, учитывая близость к индустриальному парку может развиваться как специализированный центр по транспортировке грузов, в том числе транзитных, при условии развития мультимодальной логистической платформы.

"Развитие аэропорта как транспортно-логистического хаба будет способствовать внедрению инновационных технологий в авиационном транспорте и развитию Киевской области, созданию новых рабочих мест, реализации туристического потенциала и является крайне важным проектом для города Белая Церковь", - отмечается в сообщении.

ASSIST - исследовательский проект, совместно финансируемый Европейской комиссией DG MOVE в рамках FP7(Седьмая рамочная программа Европейского ЕС). Проект ASSIST длится более 30 месяцев, начиная с апреля 2011 года. Научные исследования проводятся консорциумом из шести партнеров с участием NEA (Нидерланды), TRT (Италия), ProgTrans (Швейцария), FOMTERV (Венгрия), CNRS-LET (Франция) и Fraunhofer-ISI (Германия).