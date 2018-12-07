Переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности

Ожидаемый в 2019 году переход банковской системы к дефициту ликвидности не отразится на ее стабильности, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Это естественный процесс (смена дефицита системы профицитом и наоборот – ИФ). Когда система является профицитной, банки размещают дополнительную ликвидность в депозитных сертификатах Нацбанка. Когда возникнет дефицит, банки смогут покрывать его через рефинансирование НБУ под залог высоколиквидных активов - ОВГЗ и валюты. Мы пытаемся донести это рынку, чтобы этот переход был простым", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ожидаемый в следующем году дефицит обусловлен существенными выплатами по госдолгу Украины на фоне ситуации на внешних рынках, где ликвидность в настоящее время достаточно ограничена для развивающихся рынков (emerging markets). Он не повлечет сокращение кредитования экономики.

"Кредитование и дефицит ликвидности никак не связаны. Монетарная политика НБУ базируется на установлении цены на деньги, а не их количестве. Соответственно, и темпы кредитования зависят не от объема ликвидности, а от уровня процентных ставок", - пояснил Д.Сологуб.