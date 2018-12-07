Экономика

12:49 07.12.2018

Киевсовет упростил процедуру аренды коммунального имущества

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Киевский горсовет принял решение во втором чтении упростить процедуру сдачи в аренду коммунального имущества.

За соответствующее решение, принятое 6 декабря, проголосовали 65 депутатов.

"Вопрос актуальный, поскольку, в соответствии с новым порядком, значительно упрощается процедура сдачи в аренду коммунального имущества. По существующему порядку процедура составляет от полугода до двух-трех лет. Потенциальные арендаторы хотят взять помещение в аренду, но из-за бюрократических проволочек им нужно подавать большое количество дополнительных непонятных документов. Этот проект (решения, принятого 6 декабря – ИФ) даст возможность наполнить городской бюджет, коммунальная собственность будет передана в аренду, а не находиться в аварийном состоянии, как сейчас", – сказал на заседании депутат горсовета Михаил Будилов (фракция "Свобода").

Согласно проекту решения, предлагается значительно сократить сроки заключения договоров аренды и внесения в них изменений, автоматизировать процедуры и ввести возможность подачи электронных заявлений, ввести депутатский контроль на этапах принятия управленческих решений, повысить прозрачность процесса передачи имущества в аренду путем освещения информации на публичных ресурсах.

Теги: #киевсовет
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