"Нибулон" за 5 лет планирует построить порт в Херсонской области

"Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, намерен построить за пять лет порт в с.Александровка (Херсонской обл.), говорится в сообщении на сайте компании.

"Этот порт - большая перспектива для развития всей Херсонской области. Это сверхсложная задача и очень большие инвестиции, но наша компания способна это сделать только через пять лет", - цитируется в сообщении генеральный директор компании Алексей Вадатурский.

По его словам, "Нибулон" продолжает реализацию инвестиционной программы в Херсонской области. Здесь уже функционируют два перегрузочные терминалы компании в с.Казацкое и Голой Пристани и в следующем году компания планирует увеличить мощности перегрузочного терминала филиала "Голопристанская" на 20 тыс. тонн, а также расширить мощности этого предприятия по приему риса.

В планах компании на ближайшие два года - переориентировать практически все свои грузы на Днепр и перевозить водой 4 млн тонн продукции в год, что позволит уменьшить нагрузку на автодороги.

"Для этого сегодня на своем судостроительном заводе "Нибулон" в Николаеве строится грузовой флот, который сегодня состоит из 71 судна", - отметили в компании.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 71 ед., и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.