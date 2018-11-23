Рада снизила акцизы на плодово-ягодные вина до 0,01 грн/л

Верховная Рада Украины приняла правку в Налоговый кодекс, согласно которым акциз на плодово-ягодные вина снижен до 0,01 грн/л, сообщил глава ассоциации "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

"Верховная Рада снизила акцизный сбор на плодово-ягодные вина и прировняла его к акцизному сбору на виноградные вина. Раньше он приравнивался к ликерно-водочной продукции. Данная отрасль пришла в упадок, когда были "драконовские" законодательные акты, а сейчас условия оптимальные, чтобы возобновить производство плодово-ягодных вин", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно сравнительной таблице правке в Налоговый кодекс, поступившей в распоряжение агентства, ставка налога на неигристые вина с фактической крепостью 1,2-15% объемных единиц этилового спирта составит 0,01 грн/л.

По словам главы "Укрсадвинпрома", парламент также согласовал изменения, согласно которым, новых производителей винодельной продукции будут относить к 4-й группе плательщиков единого налога.

Как сообщалось, Кабмин увеличил господдержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников с 300 млн грн в 2018 году до 400 млн грн в 2019 году.

По мнению В.Печко, данное увеличение господдержки целесообразно, поскольку в 2018 году отрасль усвоит все выделенные средства.

"На летнем заседании комиссия по распределению бюджетных средств Минагропрода выделяла компенсацию только за посадочный материал, а на заседании осенью будут также компенсироваться холодильники, шоковая заморозка и сортировочные линии (кроме саженцев). Фактически все средства на садоводство усвоятся", - объяснил он.

В то же время глава "Укрсадвинпрома" отметил, что для развития отрасли необходимо направлять больше средств на переработку продукции. "Нужно финансировать не только посадку, но и переработку, сортировку и хранение фруктов и ягод. В частности, средства нужно выделять на переработку – холодильники, камеры шоковой заморозки для ягод, переработку в новые виды продукции – яблочные чипсы, вяленую продукцию, виноградные и плодово-ягодные вина", - сказал В.Печко.

Он добавил, что увеличение объемов переработки в будущем поможет производителям фруктов и ягод в годы с большими урожаями. "В этом году цена на продукцию дальнейшей переработки – малину, смородину, яблока – упала. Закупочные цены на яблоки, например, на заводах составляли 0,52 грн/кг, малину – 10-12 грн/кг. Это очень низкая цена, учитывая стоимость уборки. Уменьшение акцизного сбора на плодово-ягодные вина даст возможность предприятиям самим перерабатывать свою продукцию", - отметил В.Печко.

Как сообщалось, Верховная Рада перенаправила 1 млрд грн с программ государственной поддержки агропромышленного комплекса в Фонд регионального развития. Общий объем господдержки АПК составит около 6 млрд грн.

По информации на сайте Минагропрода, по состоянию на 16 ноября использовано 35,8% господдержки АПК. Из 300 млн грн, предусмотренных на хмеле- и садоводство, использовано 101 млн грн.