Гройсман ожидает, что Фонд энергоэффективности начнет работать во II кв.-2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что Государственный фонд энергоэффективности начнет работать во втором квартале 2019 года.

"Мы ожидаем, что во II квартале Государственный фонд энергоэффективности заработает", – заявил В.Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он подчеркнул, что правительство видит огромный потенциал в работе этого фонда, в котором будут аккумулироваться средства как местный ресурс. Премьер предположил, что "это будет порядка 10 млрд грн и более, которые будут доступны для мероприятий по энергоэффективности для всей страны".

В то же время вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко считает, что фонд может начать работать уже к концу первого квартала 2019 года. "Мы рассчитываем, что это произойдет уже к концу первого квартала", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что создание Фонда энергоэффективности проходит прозрачно, с соблюдением всех необходимых процедур.

Он также напомнил, что членами наблюдательного совета Фонда энергоэффективности уже стали Анджей Райкевич (Польша) и Юлия Сабатюк (Украина).

Г.Зубко сообщил, что правительство направит двух своих представителей в наблюдательный совет фонда, и "главное – ожидаем представителя Европейского Союза".

Вице-премьер-министр также ожидает, что Украина до конца нынешнего года получит EUR50 млн в мультидонорский фонд для финансирования проектов.

"Мы сейчас отрабатывает вопрос, чтобы запустить первые десять пилотных проектов вместе с мультидонорским фондом уже по процедуре фонда", - сказал Г.Зубко.