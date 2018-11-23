Экономика

10:57 23.11.2018

JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов

2 мин читать

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. запустил в городе Чанша первую станцию доставки, на которой используются роботы.

На этой станции площадью 600 кв. м работают 20 роботов-курьеров. Они обслуживают потребителей, находящихся в радиусе 5 км.

Ежедневно роботы могут осуществить до 2 тыс. доставок, сообщил директор автопилотного центра JD.com Лю Сяндун.

Все роботы оснащены функцией автопилота и могут двигаться со скоростью 15-20 км в час. Каждый из них представляет собой движущийся грузовую машину с 22 слотами для посылок. Он узнает потребителей с помощью технологии распознавания лиц или паролей.

Компания намерена развивать использование роботов-курьеров и в других китайских городах, включая Пекин, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее в этом году JD.com заявила, что она сотрудничает с китайской робототехнологической компанией Siasun в осуществлении проекта разработки роботов для логистики и повышения уровня автоматизации всех звеньев работы - от приема заказов до выполнения доставки. Проект позволит в течение ближайших пяти лет модернизировать 800 логистических центров по всей стране с помощью технологий искусственного интеллекта.

"Мы намерены создать интеллектуальную систему, которая будет функционировать на складах, транспортных средствах для доставки, на дистрибьютерских станциях, а также при обслуживании потребителей. В будущем курьерам-людям достаточно будет сидеть в офисах и следить за машинами, выполняющими вместо них различные задачи", - сказал основатель компании JD.com Лю Цяндун.

JD.com является вторым по величине интернет-ритейлером в Китае после Alibaba Group Holding. Фирма была основана в 1998 году как магазин дисков, в 2004 году компания открыла онлайн-магазин.

Компания активно инвестирует в развитие бизнеса в сфере прямых онлайн-продаж, аналогичного модели Amazon.com, а также в создание собственной логистической сети. Помимо этого, JD.com вкладывает средства в партнерства с ритейлерами, занимающимися продажей люксовых брендов. В частности, компания инвестировала в Farfetch.

Теги: #китай #доставка #роботы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт новых технологий

Китай продолжил резкое снижение розничных цен на бензин и дизтопливо

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

США возобновили торговый диалог с Китаем на всех уровнях

США и Китай не пришли к согласию о путях договоренностей по торговле

Фондовые рынки АТР падают вслед за индексами США, Китай торгуется в плюсе

Европейские фондовые индексы упали в пятницу вслед за азиатскими рынками

В Китае началось строительство ЛЭП для передачи "зеленого электричества"

Европейские фондовые индексы падают на новостях из Китая, слабой отчетности компаний

Украина инициирует консультации о возможном создании ЗСТ с Китаем – Кубив

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Украины продолжает дискуссии с МВФ по вопросу повышения цены на газ

Завод украинской DEZEGA в Турции за год вышел на проектную мощность по выпуску самоспасателей

Гройсман ожидает, что Фонд энергоэффективности начнет работать во II кв.-2019

"Энергоатом" подал все необходимые документы для ремонта блока №1 ХАЭС для продления срока эксплуатации

PR-агентство Mainstream расторгло контракт с представителем KFC в Украине

МТП "Южный" констатирует недостаточную эффективность мощностей по перевалке угля и планирует модернизацию

В Украину прибыло 80 тыс. тонн антрацита для Криворожской ТЭС

НКРЭКУ при утверждении тарифов генкомпаний на отпуск э/э будет ориентироваться на интересы потребителей

НАБУ завершило расследование в отношении 9 лиц о нанесении почти 2,2 млн грн убытков "Черниговнафтогазгеология"

Курс доллара США практически стабилен в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА