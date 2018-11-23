JD.com запустила первую станцию доставки с использованием роботов

Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. запустил в городе Чанша первую станцию доставки, на которой используются роботы.

На этой станции площадью 600 кв. м работают 20 роботов-курьеров. Они обслуживают потребителей, находящихся в радиусе 5 км.

Ежедневно роботы могут осуществить до 2 тыс. доставок, сообщил директор автопилотного центра JD.com Лю Сяндун.

Все роботы оснащены функцией автопилота и могут двигаться со скоростью 15-20 км в час. Каждый из них представляет собой движущийся грузовую машину с 22 слотами для посылок. Он узнает потребителей с помощью технологии распознавания лиц или паролей.

Компания намерена развивать использование роботов-курьеров и в других китайских городах, включая Пекин, сообщает агентство "Синьхуа".

Ранее в этом году JD.com заявила, что она сотрудничает с китайской робототехнологической компанией Siasun в осуществлении проекта разработки роботов для логистики и повышения уровня автоматизации всех звеньев работы - от приема заказов до выполнения доставки. Проект позволит в течение ближайших пяти лет модернизировать 800 логистических центров по всей стране с помощью технологий искусственного интеллекта.

"Мы намерены создать интеллектуальную систему, которая будет функционировать на складах, транспортных средствах для доставки, на дистрибьютерских станциях, а также при обслуживании потребителей. В будущем курьерам-людям достаточно будет сидеть в офисах и следить за машинами, выполняющими вместо них различные задачи", - сказал основатель компании JD.com Лю Цяндун.

JD.com является вторым по величине интернет-ритейлером в Китае после Alibaba Group Holding. Фирма была основана в 1998 году как магазин дисков, в 2004 году компания открыла онлайн-магазин.

Компания активно инвестирует в развитие бизнеса в сфере прямых онлайн-продаж, аналогичного модели Amazon.com, а также в создание собственной логистической сети. Помимо этого, JD.com вкладывает средства в партнерства с ритейлерами, занимающимися продажей люксовых брендов. В частности, компания инвестировала в Farfetch.