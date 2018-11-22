Пять компаний намерены участвовать в приватизации "Центрэнерго"

Участие в аукционе по приватизации энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго", помимо белорусского нефтетрейдера "Интерсервис", планируют принять еще четыре компании.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), о намерении участвовать в аукционе по продаже 78,289% акций "Центрэнерго" заявило также ООО "Форбс энд Манхеттен Украина" (Киев), руководителем которого является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор.Кроме того, на участие в приватизации энергогенерирующей компании также рассчитывает ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого является бизнесмен Виталий Кропачев.

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Предполагается также, что участие в аукционе примет одна из крупнейших многофункциональных энергетических компаний в Грузии Georgian International Energy Corporation (Тбилиси), а также ООО "Баланс групп" (Киев), конечным бенефициарным собственником которого является экс-нардеп Дмитрий Крючков, задержанный в Германии 14 июля и подозреваемый в хищении средств "Запорижжяоблэнерго".

Как сообщалось, о намерении участвовать в аукционе по продаже акций "Центрэнерго" заявило также белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", владельцем которого с 2012 года является один из крупнейших белорусских нефтетрейдеров "Интерсервис".

Дедлайном подачи заявок на участие в аукционе по продаже акций украинской энергокомпании было определено 21 ноября. Таким образом, в настоящее время на приватизацию "Центрэнерго" претендуют пять компаний.

Как сообщалось, 29 октября Фонд госимущества (ФГИ) Украины объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" через 45 дней. Продажа акций назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Утвержденная Кабмином стартовая цена продажи акций составляет 5 млрд 984,992 млн грн. Согласно распоряжению правительства от 21 ноября 2018 года, процесс приватизации компании должен завершиться до 31 марта 2019 года.

ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн. В четвертом квартале 2017 года компания понесла существенные прочие операционные расходы, в связи с чем прибыль по итогам года сократилась на 203,271 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.