"Пежо Ситроен Украина" возглавил экс-финдиректор

Генеральным директором ООО "Пежо Ситроен Украина" с 16 ноября назначен Дамьен Мартан-Кошер, работающий в украинском подразделении PSA с 2015 года и до назначения занимавший должность финансового директора компании, сообщается в пресс-релизе компании.

Д.Мартан-Кошер сменил на этой должности Виктора Кордилевского, занимавшего ее с 2016 года, до этого с 2012 года работавшего директором по продажам компании.

Согласно сообщению, за это время бренды Peugeot и Citroёn значительно увеличили свое присутствие на рынке Украины, нарастив продажи как на розничном рынке, так и в корпоративном сегменте.

Рыночная доля группы PSA на рынке легковых и коммерческих авто увеличилась с 3,5% в 2016 году до 6,0% в 2018 году, что стало возможным благодаря выводу на рынок новых моделей, запуску проекта по трансформации коммерческих автомобилей и повышению стандартов обслуживания.

"Виктор (Кордилевский – ИФ) планирует и дальше работать в автомобильном секторе и развивать новые проекты", - отмечается в пресс-релизе.

Д.Мартан-Кошер, 49 лет, присоединился к группе PSA в 2001 году, где занимал различные должности. В 2011 году был назначен менеджером по развитию бизнеса и внутреннего контроля подразделения Eurasia Division, а в январе 2015 года стал финдиректором "Пежо Ситроен Украина".

"У компании грандиозные планы на ближайший год. Мы ожидаем выход новых моделей, которые позволят нашим брендам завоевать новые сегменты украинского рынка и повысить эмоциональную составляющую автомобилей. Помимо этого, в 2019 году группа PSA планирует представить бренд DS в абсолютно новом формате и с отдельной дилерской сетью. Еще одним вызовом для нас является "перезапуск" бренда OPEL, который группа приобрела в прошлом году", – цитирует пресс-служба нового гендиректора.

Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move.

Группа является одним из крупнейших автопроизводителей, а также "пионером" в разработке автономных автомобилей. Также работает в финансовом секторе (Банк PSA Finance) и производстве автомобильных компонентов (Faurecia).

PSA в 2017 году увеличила чистую прибыль на 11,5% - до EUR,929 млрд против EUR1,730 млрд в 2016 году. Выручка выросла на 20,7% - до EUR65,21 млрд.

В Украине в 2017 году группа PSA значительно усилила позиции на рынке новых автомобилей, продав более 4 тыс. авто брендов Peugeot, Citroёn и DS - на 47% больше, чем годом ранее при росте рынка на 25% - до 87,6 тыс. ед., в том числе продано 2,4 тыс. автомобилей Peugeot (на 47,6% больше), 1,6 тыс. Citroёn (на 46,3%).

В текущем году группа запланировала увеличить ь долю на рынке новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% против 4,63% по итогам 2017 года.