Экономика

10:33 25.04.2019

Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды

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Страны-члены НАТО увеличивают поддержку Украины через трастовые фонды

Страны-члены НАТО увеличивают свои взносы в ряд трастовых фондов (ТФ) для поддержки Украины, сообщил руководитель проектов трастовых фондов НАТО Фредерик Пежо.

Как сообщат в четверг пресс-служб Кабинета министров, в частности, речь идет о ТФ по разоружению, захоронению радиоактивных отходов и медицинской реабилитации военнослужащих, раненых в АТО.

В ходе встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе Ф.Пежо отметил: "НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину на ее пути к евроатлантической интеграции, увеличивая финансовые взносы в целевые фонды".

Он добавил, что работа трастового фонда по медицинской реабилитации военнослужащих будет продлена до 2021 года и будут выделены средства на реализацию ряда проектов.

В свою очередь И.Климпуш-Цинцадзе поблагодарила за последовательную и устойчивую позицию со стороны НАТО и подчеркнула, что, несмотря на политическую турбулентность и смену руководства государства, курс на евроатлантическую интеграцию остается неизменным.

"Правительство приложит все усилия для продолжения курса Украины на членство в Альянсе", - сказала она.

Также вице-премьер проинформировала сторону НАТО о подписании указа президента Украины "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", который определяет задачи и обязанности государственных органов власти в Украине на реализацию стратегического курса в ЕС и НАТО.

"Документ придает системности и упорядоченности работе государственных структур в Украине, не оставляя пространства для манипуляций и перекладывания ответственности", - подчеркнула вице-премьер-министр.

В свою очередь глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников заверил в дальнейшей поддержке Украины Стороной НАТО.

Стороны также обсудили организацию визита в Киев генерального менеджера Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA), который планируется в мае этого года. Фредерик Пежо сообщил, что представители NSPA планируют передать в реабилитационный центр для военнослужащих на спортивно-учебной базе Минобороны "Тисовец" специальный автобус, оборудованный для комфортной транспортировки раненых бойцов, а также медицинское оборудование для военного госпиталя в городе Ирпень.

"Передачу автобуса и упомянутого оборудования планируем организовать в рамках официальной церемонии. Это будет хорошим сигналом поддержки Украины со стороны НАТО", - подчеркнул Ф.Пежо.

Теги: #трастовые_фонды #украина #пежо #нато
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