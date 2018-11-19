Экономика

12:43 19.11.2018

Шебелинский ГПЗ вышел из планового ремонта

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Шебелинский ГПЗ вышел из планового ремонта

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) вышел из планово-предупредительного ремонта, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Укргазвыдобування", эксплуатирующей завод.

Как сообщалось, УГВ в 2017 году сократило переработку нефтяного сырья на 1% по сравнению с 2016 годом – до 510,254 тыс. тонн, в т.ч. Шебелинский ГПЗ – на 0,7% (на 3,7 тыс. тонн), до 493,5 тыс. тонн. Предприятия УГВ в 2017 году произвели 408,664 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (-0,9% к 2016-му), 165,604 тыс. тонн пропан-бутана (-1,6%) и 51,973 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+6,2%).

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"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. ШГПЗ

Теги: #газ #гпз #шебелинский
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