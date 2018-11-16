"Укргазвыдобування" намерено до конца 2019г построить СЭС мощностью 3 МВт

АО "Укргазвыдобування" (УГВ) планирует до конца 2019 года построить в поселке Андреевка (Харьковская обл.), где расположен Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 3,078 МВт, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Ожидаемая стоимость строительства составляет 82,3243 млн грн, конечный срок подачи тендерных предложений – 6 декабря 2018 года.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. В 2017 году УГВ увеличило чистую прибыль в 2,6 раза (на 18 млрд 552,909 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд 472,509 млн грн (около $1,16 млрд).

Как сообщалось, в начале 2018 года СЭС (мощностью 0,3 МВт) запустила другая компания НАК "Нафтогаз Украины" – "Укртрансгаз".