Шебелинский ГПЗ за 4 мес. снизил переработку на 9%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-апреле 2020 года сократил переработку нефтяного сырья на 8,9% (на 14,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 149,3 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, завод за указанный период уменьшил производство бензина на 4,9% (на 2,6 тыс. тонн) – до 50,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 0,4% (на 0,1 тыс. тонн), до 27,1 тыс. тонн, мазута - на 40,7% (на 4,8 тыс. тонн), до 7 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за четыре месяца составила 44,8% против 49,1% в январе-апреле-2019.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина - на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране. УГВ эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.