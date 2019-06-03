Экономика

12:01 03.06.2019

Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

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Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый АО "Укргазвыдобування" (УГВ), работает в штатном режиме, пожар, который произошел в воскресенье, 2 июня, на отгрузку готовой продукции завода не повлиял, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УГВ.

Там также добавили, что в настоящее время специальная комиссия проводит расследование причин возгорания и оценивает размер ущерба. Результаты расследования могут быть готовы в течение нескольких дней.

Как сообщалось, 2 июня, на территории Шебелинского ГПЗ в результате розлива присадок дизельного топлива на площади 50 кв. м произошло возгорание, жертв и потерпевших в результате пожара нет.

Теги: #укргазвыдобування #украина #пожар #шебелинский
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