Шебелинский ГПЗ работает в штатном режиме, на отгрузку готовой продукции пожар не повлиял – "Укргазвыдобування"

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый АО "Укргазвыдобування" (УГВ), работает в штатном режиме, пожар, который произошел в воскресенье, 2 июня, на отгрузку готовой продукции завода не повлиял, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УГВ.

Там также добавили, что в настоящее время специальная комиссия проводит расследование причин возгорания и оценивает размер ущерба. Результаты расследования могут быть готовы в течение нескольких дней.

Как сообщалось, 2 июня, на территории Шебелинского ГПЗ в результате розлива присадок дизельного топлива на площади 50 кв. м произошло возгорание, жертв и потерпевших в результате пожара нет.