Экономика

12:13 19.11.2018

Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 г. могут сократиться на 25%

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Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 г. могут сократиться на 25%

Посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году, по предварительным прогнозам, могут сократиться на 25% по сравнению с 2018 годом - до 200-220 тыс. тонн, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

"По нашим предварительным прогнозам, в следующем сезоне возможно сокращение посевных площадей под сахарной свеклой до 25%, через значительный рост себестоимости производства сладких корнеплодов в текущем году. Кроме того, мировой рынок продолжает быть профицитным, а это напрямую влияет на сокращение экспортных поставок сахара. Поэтому, вполне естественно, что производители начинают думать о целесообразности выращивания сахарной свеклы в следующем сезоне", - цитируется в сообщении аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства ассоциации Василий Долинский.

По его словам, сокращение посевных площадей повлияет и на запуск сахарных заводов.

"В текущем сезоне работало 40 сахарных заводов. С учетом сокращения посевных площадей на 25%, вероятно, что в следующем году запустится на два-три завода меньше", - отметил аналитик.

Как сообщалось, производство сахара в Украине по состоянию на 16 ноября составило 1 млн 254,6 тыс. тонн, 40 сахарных заводов в Украине к этому времени переработали 9,45 млн тонн сахарной свеклы.

В Украине 31 августа начался новый сезон сахароварения.

В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн. В сезоне работали 46 сахарных заводов.

Теги: #свекла #укрцукор
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