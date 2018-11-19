Экономика

10:27 19.11.2018

Dow Jones и S&P 500 выросли в пятницу на заявлениях Трампа, но завершили неделю падением

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Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли в пятницу благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа, вызвавшим надежды на то, что торговый спор с Китаем может быть завершен в ближайшее время, пишет MarketWatch.

Nasdaq Composite снизился по итогам торгов вслед за акциями чип-мейкеров на фоне слабой отчетности и прогнозов Nvidia Corp.

За минувшую неделю Dow Jones потерял 2,2%, S&P 500 - 1,6%, Nasdaq - на 2,2%.

В ходе встречи с журналистами в Белом доме в пятницу Д.Трамп заявил, что Вашингтону, возможно, не "придется вводить новые пошлины" для товаров китайского экспорта или увеличивать действующие. Он отметил, что не хочет "ставить Китай в плохое положение".

Это спровоцировало резкий скачок Dow Jones: его подъем в ходе торгов достигал 221 пункта. Однако индекс сократил рост после того, как CNBC сообщило со ссылкой на источники в Белом доме, что такие заявления президента обусловлены лишь его оптимизмом в отношении предстоящих переговоров с Китаем, и инвесторам не стоит ждать достижения двумя странами соглашения в скором времени.

Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться позднее в этом месяце в Буэнос-Айресе, где пройдет саммит G20.

Неопределенность, связанная с сохраняющимися противоречиями между Вашингтоном и Пекином, продолжала беспокоить инвесторов на прошлой неделе. Газета Financial Times написала, сославшись на свои источники, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил некоторым руководителям американских компаний о перенесении сроков введения нового раунда пошлин в отношении китайских товаров. Сам Р.Лайтхайзер в минувший четверг опроверг эту информацию, заявив, что не делал подобных заявлений.

В центре внимания трейдеров также оставалась ситуация в Великобритании, где несколько министров подали в отставку, выразив несогласие с текстом соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Вместе с тем премьер-министр Тереза Мэй назвала его "лучшим компромиссом с ЕС, который могла достичь Великобритания".

В пятницу стало известно, что сторонник Brexit, министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув не намерен покидать правительство. Новым министром Великобритании по Brexit стал Стивен Баркли, ранее занимавший должность в министерстве здравоохранения Великобритании.

Эксперты опасаются, что если ситуация закончится "жестким" Brexit, последствия для финансовых рынков будут серьезными. Кроме того, это увеличивает опасения, связанные с ослаблением темпов глобального экономического роста.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на более слабую, чем ожидалось, динамику промышленного производства в США в прошлом месяце. Объем промпроизводства в стране в октябре увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система (ФРС). Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Динамика показателя за сентябрь была пересмотрена в худшую сторону - в позапрошлом месяце промпроизводство увеличилось на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Тем временем, объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) повысился в прошлом месяце на 0,3%, хотя эксперты ожидали его увеличения на 0,2%. В сентябре показатель увеличился также на 0,3%, ранее сообщалось о росте на 0,2%.

Акции Nvidia по итогам торгов в пятницу упали в цене на 19%. Прибыль американского производителя графических процессоров в третьем квартале и его прогноз выручки на четвертый квартал не оправдали ожиданий. Кроме того, компания сообщила, что в результате сокращения спроса на оборудование для майнинга криптовалют у нее скопились чрезмерные запасы устаревших чипов.

Котировки бумаг других американских чип-мейкеров - Advances Micro Devices и Micron Technology - снизились соответственно на 3,9% и 1,2%.

Цена бумаг калифорнийской коммунальной компании PG&E Corp. взлетела на 36%. За предыдущие пять сессий акции компании потеряли 61%: трейдеры избавлялись от них в связи с подозрениями, что принадлежащее компании предприятие стало причиной самого разрушительного лесного пожара в истории штата.

Инвесторы опасались, что если компанию признают виновной в калифорнийских пожарах, штрафы могут превысить объем доступных фирме средств, что приведет к ее банкротству. Однако в пятницу глава Комиссии по коммунальному обслуживанию Калифорнии Майкл Пикер заявил, что власти не собираются добиваться банкротства PG&E.

Стоимость акций другой калифорнийской коммунальной компании - Edison International - выросла на 15,4%.

Бумаги ритейлера Nordstrom Inc. потеряли в цене 13,7% в связи с более слабой, чем ожидалось, отчетностью компании за третий квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 123,95 пункта (0,49%) и составил 25413,22 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,07 пункта (0,22%) - до 2736,27 пункта.

Nasdaq Composite потерял 11,16 пункта (0,15%) и составил 7247,87 пункта.

Теги: #dow_jones
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