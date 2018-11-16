Экономика

15:45 16.11.2018

Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

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Ощадбанк запустил чат-бот в Telegram

Государственный Ощадбанк (Киев) запустил чат-бот в Telegram, сообщил банк.

"Теперь пользователи Telegram могут связаться с банком с помощью чат-бота. Он доступен по имени @Oschadbot. На очереди - запуск чат-бота в Messenger Facebook", говорится в сообщении.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (208,77 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Теги: #telegram #ощадбанк
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