АМКУ оштрафовал чешский фонд Mabon за приобретение контроля над Agromino без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал чешский инвестфонд Mabon на 510 тыс. грн за приобретение контроля над датской компанией Agromino без получения разрешения.

Согласно сообщению АМКУ, компания "Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s." (Прага, Чехия) приобрела контроль над компанией Agromino A/S (Копенгаген, Дания) без необходимого разрешения АМКУ.

В то же время, АМКУ предоставил Mabon разрешение на приобретение акций Agromino в количестве, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе правления компании.

Как сообщалось, крупнейший акционер и глава совета директоров датской Agromino с активами в Украине, РФ и Эстонии Петр Крогман (Petr Krogman) намерен увеличить свою долю в компании до 43,05%.

Согласно сообщению на сайте агрокомпании, подконтрольный П.Крогману фонд Mabon достиг соглашения о покупке 3 млн 151,063 тыс. ценных бумаг по SEK17 за шт.

Сделка подлежит согласованию специальными органами по вопросам конкуренции.

Если разрешение на покупку будет получено, в соответствии с правилами о поглощении и регуляторными актами биржи, Mabon будет обязан объявить о поглощении компании Agromino.

Кроме того, второй крупнейший акционер агрокомпании – GoMobile Nu AB (Швеция) - достиг соглашения о продаже 1,48 млн акций по цене SEK17 за шт.

В случае согласования сделки органами по вопросам конкуренции доля GoMobile Nu AB в агрокомпании сократится менее чем до 15%.

Agromino (ранее - Тrigon Agri) создана в 2006 году. Специализируется на зерновом и молочном производстве, торговле сельхозкультурами.

В Украине компания владеет тремя элеваторами мощностью единовременного хранения 85 тыс. тонн. Ее земельный банк составляет около 45 тыс. га в Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях.

По данным на сайте Agromino, в настоящее время П.Крогману (номинальным держателем ценных бумаг выступает люксембургская Clearstream Banking S.A.) принадлежит 30,1% акций компании, GoMobile Nu AB – 18,42%.

Акции компании обращаются на шведской фондовой площадке NASDAQ OMX.