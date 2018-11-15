С начала действия программы IQ energy более 35 тыс. домохозяйств утеплили дома на общую сумму в 1,2 млрд грн

Энергоэфективные мероприятия в рамках программы IQ energy по состоянию на конец октября 2018 года осуществили более 35 тыс. украинских домохозяйств, сообщила пресс-служба IQ energy.

В рамках программы, стартовавшей в Украине в апреле 2016 года, стоимость приобретенных в кредит у от банков-партнеров ЕБРР товаров, необходимых для утепления и модернизации домов, составила 1,2 млрд грн. При этом в настоящее время подтвержденно EUR8 млн компенсации учасникам программы.

Программа IQ energy разработана ЕБРР и финансируется партнерством Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды Е5Р при поддержке Европейского Союза, шведского Агентства по международному сотрудничеству и развитию (SIDA) и Федерального министерства финансов Австрии.

Для программы IQ energy выделено грантовое финансирование в размере EUR15 млн из E5P, наибольший вклад в который предоставляет Европейский Союз. Сумма компенсации на энергоэффективную модернизацию жилья составляет 35% от суммы кредита или суммы инвестиций. Максимальная выплата на одного человека – EUR3 тыс.