Кабмин отменил необходимость получения разрешения на утепление жилья классов СС1 и СС2

Кабинет министров отменил необходимость получения разрешительных документов при проведении строительных работ по увеличению энергоэффективности введенных в эксплуатацию жилых домов классов СС1 и СС2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и строительства со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

"Принятый закон "Об энергетической эффективности зданий" и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий. И особенно это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем большей будет государственная поддержка", - цитируется в сообщении Г.Зубко.