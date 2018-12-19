События

18:11 19.12.2018

Кабмин отменил необходимость получения разрешения на утепление жилья классов СС1 и СС2

1 мин читать
Кабмин отменил необходимость получения разрешения на утепление жилья классов СС1 и СС2

Кабинет министров отменил необходимость получения разрешительных документов при проведении строительных работ по увеличению энергоэффективности введенных в эксплуатацию жилых домов классов СС1 и СС2.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и строительства со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

"Принятый закон "Об энергетической эффективности зданий" и старт работы Фонда энергоэффективности в следующем году будет способствовать увеличению спроса населения на термомодернизацию зданий. И особенно это касается многоквартирных жилых домов. Чем более комплексной будет термомодернизация дома, тем большей будет государственная поддержка", - цитируется в сообщении Г.Зубко.

Теги: #утепление #разрешения #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин назначил замминистра АПК Топчия

Кабмин повысил на 25% оклады госслужащих Генпрокуратуры Украины

Премьер Бельгии обозначил приоритеты обновленного правительства

Кабмин утвердил госпрограмму по реабилитации и реадаптации участников АТО на период до 2022

Кабмин распределил 12,8 млн грн субвенции Донецкой и Днепропетровской областям

Кабмин передал в пользование Вселенскому патриархату недвижимое имущество Андреевской церкви в Киеве

Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

Кабмин принял распоряжение о начале деятельности ГБР как органа исполнительной власти с 27 ноября

Мэра Смелы не пустили на заседание Кабмина; Раде предлагают назначить внеочередные выборы горсовета и городского головы

Совет НБУ рекомендует Кабмину разработать программу по выпуску целевых ОВГЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Печерский суд продолжит рассматривать иск Медведчука к Гопко о защите чести и достоинства 26 декабря

Сенатор Макконнелл представит законопроект краткосрочного финансирования правительства

Боевики с начала суток осуществили 4 обстрела позиций объединенных сил, без потерь – штаб

Резервисты отправятся домой до праздников после завершения военного положения, при условии снижения угроз от РФ - ВСУ

Прокуратура требует вернуть общине базу отдыха под Харьковом, проданную втрое дешевле реальной стоимости

При переходе общин в Православную церковь Украины проблем с храмами не будет – юристы

Причиной гибели россиянина в украинский колонии стало падение с лестницы – украинский омбудсмен

Суд отказался удовлетворить иск Насирова с требованием возместить 1 млн грн со стороны кардиолога, дававшего показания в суде

Скончавшийся в украинской тюрьме россиянин был боевиком, РФ отказывалась его забирать – И.Геращенко

Киев в 2019 году начнет комплексную модернизацию ЖКХ, на которую запланировано 5,5 млрд грн, – мэр Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА