Экономика

09:38 14.11.2018

АМКУ заявляет о попытках ответчиков по делу о согласованных действиях АЗС группы "Приват" затянуть его рассмотрение

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АМКУ заявляет о попытках ответчиков по делу о согласованных действиях АЗС группы "Приват" затянуть его рассмотрение

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявляет о попытках затянуть рассмотрение дела о возможном нарушении рядом сетей автозаправочных станций (АЗС) группы "Приват" законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, сообщил глава комитета Юрий Терентьев на брифинге 13 ноября.

"В настоящее время есть некоторые попытки ответчиков блокировать процесс рассмотрения этого вопроса. Так, "Укрнафтой", которая является одним из ответчиков (в расследовании АМКУ-ИФ) были (поданы) иски в административный суд, которыми компания пытается оспорить законность действий комитета относительно сбора доказательств и вообще проведения этого расследования. Есть также иски, поданные в админсуд и другими субъектами", – сказал он.

В качестве примера он привел иск, поданный одним из ответчиков, в соответствии с которым судья Административного суда Киева остановил действие представления с предварительными выводами и запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути.

Ю.Терентьев сообщил, что комитет планирует обжаловать такие решения. Он предположил, что подобные действия со стороны участников дела могут быть процессуальными злоупотреблениями, поскольку все вопросы, затрагиваемые при подаче исков в суды, связаны с полнотой сбора доказательств.

По словам главы комитета, следующее заседание по делу назначено на 4 декабря. До этой даты стороны могут дополнительно обращаться к комитету и предоставлять разъяснения.

Он также подчеркнул, что 1,625 тыс. автозаправочных комплексов, принадлежащих ООО "Производственно-торговая фирма "Авиас", ООО "Торговый дом "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторам АЗС (в том числе ПАО "Укрнафта" и ГП "Фирма "Укртатнафтасервис"), в отношении которых ведется дело, в некоторых регионах имеют высокую степень концентрации.

"Так, например, в Днепропетровской области степень концентрации доходит до 70-80%. Фактически они на протяжении последних 10 лет реализовывали антиконкурентную согласованную политику относительно установления одинаковых цен, одинаковых условий реализации, в связи с чем в сентябре 2016 года и было начато рассмотрение данного дела", – подытожил глава комитета.

Как сообщалось, АМКУ в конце 2016 года начал рассмотрение дела о возможном совершении сетями ряда АЗС нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий.

В партнерские сети "Авиас", которые на рынке связывают с группой "Приват", входит около 1,6 тыс. АЗС по всей стране. Станции сети работают под брендами ANP, "Укрнафта", "Авиас плюс", "Мавекс", Sentosa Oil, "Юкон", ЗНП, Rubix и др.

Теги: #азс #приват #амку
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