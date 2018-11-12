Британская Cadogan получит $1,72 млн за передачу "Надра Украины" 15% в сланцевом проекте в западной Украине

Британская нефтегазовая компания Cadogan Petroleum plc., владеющая 15% в проекте добычи сланцевого газа ООО "Захидгазинвест" (Львовская обл.), договорилась с итальянской Eni и НАК "Надра Украины", которым принадлежит в этом проекте соответственно 50,01% и 34,99%, о совместном с ENI выходе из него.

Как указано в сообщении Cadogan на Лондонской фондовой бирже в понедельник, она получит от Eni вознаграждение $1,715 млн за передачу своей доли в "Захидгазинвесте" "Надрам Украины" и отказ от преимущественного права на покупку принадлежащих Eni акций "Захидгазинвеста", а также за передачу "Захидгазинвесту" акций компании, управляющей лицензиями на добычу газа на Дебеславецком и Черемхивско-Струпкивском месторождениях.

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Cadogan отмечает, что ранее эти активы серьезно обесценились, поэтому влияние такой передачи на финансовый баланс компаний будет незначительным.

По данным Cadogan, текущий уровень добычи на Дебеславецком месторождении, исходя из доли компании в "Захидгазинвесте", составляет 58 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd нетто) с запасами 2P/3P на 30 июня 2018 года 47/147 Kboe. Производственные операции на Черемхивско-Струпкивском месторождении остаются приостановленными, пока "Захидгазинвест" не получит продление лицензии на добычу, добавляет британская компания.

"Это хорошее соглашение для всех сторон. Оно позволяет Cadogan отказаться от своих газовых операций, которые являются субэкономичечскими при текущей 70% ренте. Оно также обеспечивает более определенное будущее для наших лояльных сотрудников, которые эксплуатировали эти скважины и объекты в течение последних десяти лет", – приводится в сообщении комментарий гендиректора Cadogan Гвидо Микелотти (Guido Michelotti).

Британская компания уточняет, что "Захидгазинвест" является владельцем пяти лицензий на разведку сланцевых месторождений газа, а также лицензий на добычу газа на Дебеславецком и Черемхивско-Струпкивском месторождениях с долей экономического интереса 1%, оператором которых выступает 100% дочка Cadogan совместное украинско-канадское предприятие "Коломыйська нефтегазовая компания "Дельта".

Как сообщалось, 10 октября 2018 года Антимонопольный комитет разрешил "Надра Украины" приобрести контроль над "Захидгазинвест", а "Захидгазинвесту" – над "Дельтой".

НАК "Надра Украины" была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий, представляя интересы Украины в совместных инвестиционных проектах на территории страны.

Eni купила 50,01% акций "Захидгазинвест" в 2012 году. На то время "Захидгазинвест" располагала лицензиями на разработку девяти месторождений сланцевого газа в Западной Украине общей площадью около 3,8 тыс. кв. км, являющихся продолжением польского Люблинского бассейна.

Cadogan занимается разработкой месторождений в Восточной и Западной Украине, в частности, Дебеславецкого и Черемхивского месторождений. В январе-июне 2018 года компания сократила чистый убыток в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $0,315 млн, а ее выручка увеличилась на 7% – до $5,31 млн.

Среднесуточный уровень добычи Cadogan в первом полугодии этого года составил 234 boepd, что на 64% выше показателя первого полугодия 2017 года и на 51% – показателя за весь прошлый год.

Компания отмечала, что имела на конец июня $41,4 млн свободных денежных средств, нарастив их за полугодие на $3,8 млн и погасив долги украинских активов перед материнской компанией, и активно работает над диверсификацией портфеля, рассмотрев за отчетный период более 10 потенциальных возможностей.