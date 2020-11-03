Инвестиции

18:11 03.11.2020

"Надра Украины" выставили на торги офисное здание в центре Львова за 445 млн грн

1 мин читать
"Надра Украины" выставили на торги офисное здание в центре Львова за 445 млн грн

ЧАО НАК "Надра Украины" выставило на аукцион административно-офисное здание площадью 8,2 тыс. кв. м в на площади Адама Мицкевича, 8 во Львове за 445 млн грн, сообщила пресс-служба Украинской энергетической биржи.

Согласно объявлению в системе "Прозорро.Продажи", семиэтажное здание является памятником архитектуры местного значения и находится в частной собственности "Надра Украины". Кроме того, здание нуждается в ремонте.

Аукцион назначен на 1 декабря 2020 года.

НАК "Надра Украины" была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий, представляя интересы Украины в совместных инвестиционных проектах на территории страны.

Теги: #львов #надра_украины #недвижимость
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 03.11.2020
Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

Анализ наилучшего использования завода "Большевик" разработает Cushman&Wakefield - источник

17:14 03.11.2020
Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

Девелопер UDP ввел в эксплуатацию бизнес-кампус B11 в Unit.City стоимостью 200 млн грн

12:39 03.11.2020
Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет: победила "Евросолидарность"

12:20 03.11.2020
Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

Депутаты от "Евросолидарности", "Самопомочи", "Голоса", "Варты" и "Свободы" вошли в состав Львовского горсовета

12:13 03.11.2020
Киевский "Большевик" может быть оценен в 1,3-1,5 млрд грн при условии правильной подготовки к аукциону – эксперт

Киевский "Большевик" может быть оценен в 1,3-1,5 млрд грн при условии правильной подготовки к аукциону – эксперт

12:05 03.11.2020
UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

UA: ЛЬВОВ пригласил на дебаты кандидатов в мэры Львова, Садовый планирует принять участие

17:10 02.11.2020
Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

Кабмин увеличил срок действия свидетельств о категории гостиниц до 5 лет

16:43 02.11.2020
Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

20:05 01.11.2020
Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

Второй тур выборов главы Львовской ОТГ назначен на 22 ноября

17:21 30.10.2020
"Интергал-Буд" запустил в продажу башню "А" в проекте премиум-класса Intergal City в Киеве

"Интергал-Буд" запустил в продажу башню "А" в проекте премиум-класса Intergal City в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Правительство в ближайшее время обнародует аудит государства - Зеленский

Зеленский заявил о начале работы над стратегией развития экономики Донецкой и Луганской областей

Зеленский готов поставить точку по вопросам введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации

Украина и Турция намерены сотрудничать для увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине – совместное заявление президентов

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый глава Ощадбанка нацелен на приватизацию банка и усиление конкурентных преимуществ

Немецкие инвесторы считают главной проблемой в Украине не коррупцию, а суды - посол

ДТЭК инвестирует около 290 млн грн в строительство первой в Украине автоматизированной подстанции закрытого типа 110/20 кВ

ФГИ выставил на продажу 10 спиртзаводов в ноябре

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Украина и Франция в ближайшее время могут выйти на подписание межправительственного соглашения по сотрудничеству с Alstom

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Германия выделит Грузии дополнительно 21 млн евро на борьбу с COVID-19

Германия готова внести EUR20 млн в мультифонд для реформирования угольной отрасли в Украине – Минэнерго

Украина заинтересована в увеличении баварских инвестиций – Разумков на встрече с лидером ХСС в Бундестаге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА