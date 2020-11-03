"Надра Украины" выставили на торги офисное здание в центре Львова за 445 млн грн

ЧАО НАК "Надра Украины" выставило на аукцион административно-офисное здание площадью 8,2 тыс. кв. м в на площади Адама Мицкевича, 8 во Львове за 445 млн грн, сообщила пресс-служба Украинской энергетической биржи.

Согласно объявлению в системе "Прозорро.Продажи", семиэтажное здание является памятником архитектуры местного значения и находится в частной собственности "Надра Украины". Кроме того, здание нуждается в ремонте.

Аукцион назначен на 1 декабря 2020 года.

НАК "Надра Украины" была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий, представляя интересы Украины в совместных инвестиционных проектах на территории страны.