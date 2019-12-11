Экономика

14:18 11.12.2019

Кабмин назначил главой правления "Надра Украины" бывшего советника главы Минэнергоугля и посла Украины в ЮАР

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Кабмин назначил главой правления "Надра Украины" бывшего советника главы Минэнергоугля и посла Украины в ЮАР

Кабинет министров назначил новым главой правления НАК "Надра Украины" Тараса Кузьмича, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") с закрытого заседания правительства в среду.

Ранее Кузьмич был послом Украины в ЮАР, советником экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Согласно информации в Едином государственном реестре деклараций, он также занимал должность в ПАО "Центрэнерго" (по данным на сайте компании – был руководителем департамента внешних коммуникаций).

Как сообщалось, ранее, 4 декабря, Кабинет министров  уволил главу правления НАК "Надра Украины" Ярослава Климовича.

НАК "Надра Украины" была создана в 2000 году и объединяет 13 геологических и специализированных предприятий, представляя интересы Украины в совместных инвестиционных проектах на территории страны.

Теги: #надра_украины #кадры #кабмин
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