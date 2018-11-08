Рада сняла преграды для использования сниженной ренты за пользование недрами для добычи газа из новых скважин

Верховная Рада Украины сняла преграды для использования сниженной рентной платы за пользование недрами для добычи газа из скважин, бурение которых началось в 2018 году.

Тексту законопроекта 8487 с изменениями в Налоговый кодекс о снижении ставок акцизов для транспортных средств содержит также поправку, которая урегулирует вопрос с использованием данной нормы.

Как сообщалось, в четверг парламент принял законопроект 8487 в целом.

Согласно принятым в конце 2017 года изменениям в Налоговый кодекс, льготные рентные ставки за пользование недрами для добычи газа из скважин, бурение которых началось в 2018 году, составляли в 6% при глубине свыше 5 км и 12% - для скважин до 5 км.