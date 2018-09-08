Экономика

17:54 08.09.2018

Порошенко: В этом году будет принято решение о повышении минимальной зарплаты до почти 4200 грн

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Порошенко: В этом году будет принято решение о повышении минимальной зарплаты до почти 4200 грн

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году власти примут решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн.

"Четыре года назад минимальная заработная плата была 1000-1200 грн. Потом мы приняли решение революционно с 1600 грн поднять до 3200. Это было в прошлом году. В этом году в конце бюджетного года мы примем решение поставить почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. Но мы это делаем не перед выборами – мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – сказал П.Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу в субботу.

Что касается финансового обеспечения украинских военнослужащих, то, по словам президента, изменилась сама система оплаты. Так, в 2014 году мобилизованный военный получал 600 грн в месяц, и ему надо было отслужить три месяца, чтобы получать 2 тыс. грн.

"Сколько снайпер будет получать сейчас, после реализации позавчерашнего решения Совета национальной безопасности и обороны на фронте? 20 тыс. грн. 10 тыс. грн – минимальная как солдата, и 10 тыс. – доплата за участие в операции объединенных сил. 600 грн и 20 тыс. грн – это масштаб изменений, которые произошли в стране", - отметил президент.

Он также отметил, что на сегодня растет и средняя заработная плата, и когда она достигнет 12-15 тыс. грн за счет повышения эффективности труда, когда люди будут получат 400-600 евро, они перестанут выезжать на работу за границу.

Как сообщалось, 6 сентября П.Порошенко в ходе СНБО выступил за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, а также за должное обеспечение оружием Вооруженных сил Украины.

В это же день СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета страны на 2019 год, в целом на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

Теги: #минимальная_зарплата #порошенко
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