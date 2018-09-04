Экономика

13:23 04.09.2018

Австрия дополнительно выделит EUR1 млн для мероприятий организации "Каритас" на Донбассе

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Австрия дополнительно выделит EUR1 млн для мероприятий организации "Каритас" на Донбассе

Австрия предоставит дополнительно EUR1 млн для гуманитарных мероприятий организации "Каритас" на востоке Украины, заявил федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц.

"Австрия будет продолжать предоставлять средства для того, чтобы поддерживать людей на востоке Украины. Мы решили предоставить еще EUR1 млн для такой организации, как "Каритас", которая будет предоставлять помощь, хотя бы сделать небольшой вклад в облегчение горя на востоке Украины", - сказал С.Курц на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко во вторник в Киеве.

Он напомнил, что Австрия уже предоставляла помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе.

"Я надеюсь, что нам удастся достичь прогресса за столом переговоров для людей Восточной Украины и облегчить их ситуацию", - отметил С.Курц.

Теги: #помощь #донбасс #организация #курц
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