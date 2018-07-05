ПГНК успешно восстановила три скважины "Укргазвыдобування", одну "Укрнафты", еще одну собственную

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) успешно восстановила ряд ликвидированных и законсервированных скважин из собственного фонда и фонда государственных компаний, сообщила пресс-служба компании.

"Восстановление скважины МСК158 собственного фонда ПГНК, а также скважин Р3, Р22 и Е52 из фонда ПАО "Укргазвыдобування" и Р15 ПАО "Укрнафта" стало результативным", - говорится в сообщении.

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Среднесуточный дебит скважины МСК158 на сегодня составляет 9 тыс. куб. м газа и 11 куб. м нефти.

По информации пресс-службы, скважина Р3 из фонда "Укргазвыдобування" успешно отремонтирована в мае-июне 2018 года. Сейчас дает дебит в среднем 180 тыс. куб. м газа в сутки. Скважины Р22 и Е52 совместно дают около 50 тыс. куб. м газа ежедневно.

"Скважина Р15 из фонда "Укрнафты" также показала стабильный дебит, хотя и считалась не подлежащей восстановлению. Для скважины было изготовлено специальное оборудование, учитывая ее нестандартную конструкцию, что в значительной степени способствовало результативности работ", - отмечают в ПГНК.

Сейчас ПГНК ведет работы на скважинах №11 Руденковского месторождения, №215 Западно-Машевской площади и №10 Новониколаевского месторождения.

В целом программа интенсификации производства, начатая компанией в 2017 году, показала положительную динамику производства газа и нефти: во втором квартале 2018 года прирост составил 4,4% и 9,1% соответственно по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Как сообщалось, ПГНК обновила программу разработки месторождений, согласно которой проводятся работы по интенсификации и капитальному ремонту скважин. В рамках этой программы компания сотрудничает, в том числе, с государственными компаниями для восстановления ликвидированных скважин, находящихся на лицензионных участках ПГНК. Компания также проводит аналогичные работы по восстановлению собственного фонда скважин.

ПГНК принадлежит британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.