Экономика

14:07 04.07.2018

Кабмин выделил Минэкологии более 327 млн грн на осуществление природоохранных мероприятий

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Кабмин выделил Минэкологии более 327 млн грн на осуществление природоохранных мероприятий

Кабинет министров Украины выделил Министерству экологии и природных ресурсов 327118,131 тыс. грн на осуществление природоохранных мероприятий.

Согласно решению правительства, принятому в среду, данная сумма выделена за счет остатков средств Государственного фонда охраны окружающей среды, который возник на 1 января текущего года.

Другим решением Кабмин перераспределил 16,1 млн грн на программу "Прикладные научные и научно-технические разработки, осуществление работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров".

Кроме того, правительство распределило 86 млн грн на программу "Осуществление мероприятий относительно реализации приоритетов развития сферы охраны окружающей природной среды".

Теги: #минэкология #мероприятия
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