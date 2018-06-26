Экономика

19:32 26.06.2018

США требуют от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября - Госдеп

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США требуют от союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября - Госдеп

 США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

Его заявления без указания имени приводят Bloomberg, CNBC, AP и другие издания.

Цены на нефть WTI усилили подъем после этого сообщения. Августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

Как отмечает CNBC, США могут обратиться с просьбой увеличить добычу и к России, несмотря на крайне сложные отношения. На следующей неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак планирует встретиться со своим коллегой из США Уильямом Перри на газовой конференции в рамках саммита АТЭС. По данным CNBC, на этой встрече может обсуждаться и вопрос об увеличении поставок нефти из РФ на мировой рынок.

Как пишет японская газета Nikkei, правительство Японии уже получило запрос США прекратить закупки иранской нефти. Поставки из Ирана составляют около 5,5% всего нефтяного импорта Японии, Иран занимает шестое место в списке ее поставщиков после России на 5-м.

Основные объемы нефти поступают в Японию из Саудовской Аравии (40%), которая, по данным Bloomberg, намерена в июле увеличить экспорт до рекорда, и ОАЭ (24%).

Теги: #сша #импорт #нефть #иран
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