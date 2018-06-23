НБУ и Crane Currency договорились о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков

Национальный банк Украины (НБУ) и компания Crane Currency 22 июня подписали договор о сотрудничестве в сфере изготовления денежных знаков.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, договор подписали председатель центробанка Яков Смолий и президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон.

"Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с нами. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран ", - цитирует пресс-служба НБУ Я.Смолия.

Как отмечено в сообщении, документ имеет целью урегулирование деловых отношений между НБУ и компанией Crane Currency, что дает возможность размещать иностранные заказы на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

Crane Currency является известной мировой компанией и партнером более чем 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы. Crane Currency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты Соединенных Штатов Америки.

Комбинированной опыт Crane Currency в области дизайна, производства бумаги и печати, а также долгосрочных партнерских отношений с центральными банками многих стран мира насчитывает более 200 лет.

Банкнотно-монетный двор НБУ на 100% обеспечивает потребность украинского государства в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных и оборотных монет, а также бланков ценных бумаг, государственных наград и большого ассортимента сувенирной монетной продукции.

Годовая мощность производства составляет 1,8 млрд банкнот (как для внутренних, так и для внешних заказов), 1,2 млрд оборотных монет, около 1 млн памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, 3,5 тыс. тонн банкнотной и защищенной бумаги, а также около 200 тыс . государственных наград.